GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Memphis Depay bombası! İlk görüşme gerçekleşti
Yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için de harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım devre arasında Haris Seferovic ile yollarını ayırıp, Barcelona'da mutsuz olan Memphis Depay'ı renklerine bağlamak istiyor. Cimbom menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2022- 06:40
Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Memphis Depay, Galatasaray'ın gündeminde. Bekleneni veremeyen Seferovic'le devam etmeyi düşünmeyen Cimbom, Hollandalı golcü Depay'ın menajeriyle bir araya geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; İlk temasın olumlu geçtiği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncunun da G.Saray'a gelmeye çok istekli olduğu belirtildi. Aslan, daha önce de Depay için girişimde bulunmuştu. Yıldız futbolcu bu sezon Barcelona'da 3 maçta oynadı, 1 gol attı.