Yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için de harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım devre arasında Haris Seferovic ile yollarını ayırıp, Barcelona'da mutsuz olan Memphis Depay'ı renklerine bağlamak istiyor. Cimbom menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Memphis Depay, Galatasaray'ın gündeminde. Bekleneni veremeyen Seferovic'le devam etmeyi düşünmeyen Cimbom, Hollandalı golcü Depay'ın menajeriyle bir araya geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; İlk temasın olumlu geçtiği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncunun da G.Saray'a gelmeye çok istekli olduğu belirtildi. Aslan, daha önce de Depay için girişimde bulunmuştu. Yıldız futbolcu bu sezon Barcelona'da 3 maçta oynadı, 1 gol attı.