Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den sürpriz bir hamle geldi. Arjantinli futbolcunun iş hayatında önemli girişimler yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Icardi'nin, Türk Kahvesi'ni pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı devam ediyor. Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

Takvim'in Arjantin basınından derlediği haberde; Mauro Icardi'nin Türk Kahvesi'ni pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi. Başarılı golcünün bu konuda bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

Arjantinli golcü son haftalardaki formdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi en sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakmıştı.