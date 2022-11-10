Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.