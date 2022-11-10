Galatasaray'da Başakşehir mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 18:37