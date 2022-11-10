Fenerbahçe ve Galatasaray sözleşmesi bitecek olan yıldız için devrede!

Transfer haberi: Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yine karşı karşıya geleceği iddia edildi. İki ezeli rakibin, sözleşmesi bitecek yıldız golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirlemiş durumda. Galatasaray ise Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı kapatıp zirve planları yaparken; iki ezeli rakip transferde yine karşı karşıya geldi…

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN MOUSSA DEMBELE OPERASYONU!

İki ezeli rakibin, Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki forvet Moussa Dembele ile ilgilendiği ifade edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mali asıllı Fransız golcüyü sezon sonunda bonservis ödemeden kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Bu sezon Lyon'da 11 maça çıkan ve 2 gol kaydeden 26 yaşındaki forvet, Fransız ekibinden gelen yeni sözleşme talebini geri çevirmişti.

Dembele'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak belirtiliyor.

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele 12 Temmuz 1996'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde görev alan Moussa Dembele altyapı kariyerine 2002'de başladı. 2004-2012 yıllarında PSG altyapısında top koşturan Moussa Dembele, 2012'de İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu. Moussa Dembele, 2013'te Fulham'da A Takıma yükseldi. Fulham'da 3 sezon kalan Moussa Dembele 64 maçta 19 gol atıp 9 asist yaptı.

Moussa Dembele 2016'da Celtic'e imza attı. Burada 94 maça çıkan Fransız futbolcu, 51 gol kaydetti.

2018 yılında Moussa Dembele, Celtic'ten Lyon'a 22 milyon Euro'ya transfer oldu. Fransız ekibiyle 110 maça çıkan Moussa Dembele 45 gol atıp 13 asist yaptı.

Moussa Dembele, 2021 yılının ocak ayında Atletico Madrid'e kiralandı. Atletico formasıyla 7 maça çıkan Moussa Dembele gol kaydedemedi.

Fransız futbolcunun, Lyon ile sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek.