UEFA Gençlik Ligi 2. tur rövanşında Galatasaray, ilk maçta 3-1 yenildiği Rukh Lviv'e aynı skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Gençlik Ligi 2. tur rövanş maçında Galatasaray U19 Takımı, Rukh Lviv U19 takımına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibine aynı skorla mağlup olarak turnuvadan elendi.

Ukrayne ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ile 76. dakikalalarda Oleh Fedor ve 78. dakikada Nazar Rusyak kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü ise 90+1. dakikada Özgür Baran Aksaka'dan geldi (p)

Öte yandan Galatasaray'da Jankat Yılmaz, mücadelenin 27. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.