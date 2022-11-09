Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Ofspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Danimarkalı stoper Mathias Ross'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır."
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte Mathias Ross'un son durumu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'ta ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 09.11.2022- 16:56 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022- 17:08
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Ofspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Danimarkalı stoper Mathias Ross'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.