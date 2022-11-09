Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, Arjantinli golcünün bonservisi ile ilgili “Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır” dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2022- 14:05