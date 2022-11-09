Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, devre arası için transfer çalışmaları başladı. Yerli oyuncu transferi yapacak olan sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ozan Tufan'ı gündemine aldığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı deviren Galatasaray, Dünya Kupası arasına kısa bir süre kala gözünü transfere çevirdi.

Sezon başında iddialı bir takım kuran sarı kırmızılılar, devre arasında da hamlelerini sürdürme kararı aldı. İlk 11'de yerli oyuncu oynatma sıkıntısı yaşayan ve ocak ayında bu konu üzerine yoğunlaşacak olan Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı.

Aslan eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'a kancayı attı. Şu anda Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli fubolcuya, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.

Ozan Tufan transferini kısa süre içinde bitirmek isteyen Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu birçok bölgede kullanmayı planlıyor. Ozan'ın takıma dahil olmasının ardından Okan Buruk'un da elinin rahatlaması bekleniyor.

Ozan Tufan'ın ismi, Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza atmasının ardından siyah beyazlılarla da anılmıştı. Bu sezon Hull City'de 18 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol kaydetti. 1.82 boyundaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bunun yanı sıra transferin kiralık olarak gerçekleşebileceği de öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Ozan Tufan, yaklaşık 7 sezon Fenerbahçe formasını giymişti.