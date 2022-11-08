Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilmesine kısa bir süre kala kurmaylar transfer çalışmalarına başladı.
Galatasaray'dan Rashica için dev teklif! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, performansıyla göz doldurdu. Sarı-kırmızılı yönetimin Kosovalı futbolcunun bonservisini almak istediği öğrenilirken, Norwich City'ye yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda ilk maçlarda gösterilen performansın ardından ilk radikal karar alındı.
Süper Lig devi yıldız futbolcunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar...