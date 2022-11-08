Galatasaray Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Galatasaray Ofspor maçı izle | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla resmen başladı. Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş derbisini kazanarak morallenen Galatasaray, sahasında Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçı kazanarak bir üst tura yükselmek isterken, Karadeniz ekibi ise sürpriz yapma peşinde... Peki; Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 19:00