Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray yeni hedefini Eden Hazard olarak belirledi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eden Hazard operasyonu! Aslan'a bir dünya yıldızı daha
Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'yla birlikte iki kulvarda mücadele eden Galatasaray, oldukça geniş bir kadro kurdu. Ligde 13. hafta sona ererken zirve takibi sürdüren sarı kırmızılı ekipte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Aslan'ın hedefindeki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sezon başında Icardi, Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlara imza attıran Sarı-Kırmızılılar, İspanya La Liga devi Real Madrid'in gözden çıkarttığı Eden Hazard için harekete geçti.
Galatasaray sezon başında da ismi gündeme gelen Hazard'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.