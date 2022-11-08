GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eden Hazard operasyonu! Aslan'a bir dünya yıldızı daha

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eden Hazard operasyonu! Aslan'a bir dünya yıldızı daha

Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'yla birlikte iki kulvarda mücadele eden Galatasaray, oldukça geniş bir kadro kurdu. Ligde 13. hafta sona ererken zirve takibi sürdüren sarı kırmızılı ekipte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Aslan'ın hedefindeki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 06:40