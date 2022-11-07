Okan Buruk'un Beşiktaş derbisindeki planları tıkır tıkır işledi.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Beşiktaş'ı böyle çözdü! İşte galibiyetin perde arkası
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Derbi zaferiyle moral depolayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Beşiktaş maçına nasıl hazırlandığı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş zaferinin şifreleri... (GS spor haberi)
Tecrübeli hocanın istediği sonuç da geldi.
Başarılı teknik adam, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etti.