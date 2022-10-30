Galatasaray'da yeni gündem haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi. Sarı-kırmızılılar, zirve yolunda yeniden yükseliş adına bu karşılaşmaya büyük önem veriyor.
Galatasaray'da derbi öncesi sürpriz ziyaret! Prim...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek moral depolayan Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
İşini şansa bırakmak istemeyen Galatasaray cephesinde, yöneticiler şimdiden kolları sıvamış durumda.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile birlikte hafta içindeki bir idman öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, teknik ekibe ve tüm oyunculara destek vermeye hazırlanıyor.