YEMEK ORGANİZASYONU YAPILACAK

Ayrıca takımdaki havayı daha da yükseltmek için hafta içinde bir yemek organizasyonu yapılacağı öğrenildi. Ya tesislerde eşlerin de katılacağı bir barbekü partisi ya da dışarıda hep beraber gidilecek bir yemek daveti verilmesi planlanıyor.