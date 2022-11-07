NİHAT KAHVECİ'DEN TAYFUR BİNGÖL'E TEPKİ

Karşılaşmanın ardından TRT Spor yorumcusu ve Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirerek "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.