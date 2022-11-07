Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Galatasaray - Beşiktaş maçındaki top toplayıcı hakkında gerçek ortaya çıktı! 4. hakem...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin son dakikalarında yaşanan olay maça damga vurmuştu. Siyah-beyazlıların kullanacağı bir taç atışı sırasında Tayfur Bingöl'ün kendisine topu vermemesi sonrası top toplayıcı çocuğu itmesi çok konuşulmuştu. Tayfur da maç sonrası yaptığı açıklamada top toplayıcı çocuğun kendisine "gel topu benden al" dediğini belirtmişti. Yaşanan olayla ilgili gerçekler su yüzüne çıktı. İşte detaylar...
İki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Mücadeleden galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.