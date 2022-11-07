Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Galatasaray, TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Ofspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2022- 15:38 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022- 15:41