Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaraylı Icardi Beşiktaş derbisinin ardından dünya basınının manşetlerinde!
Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı Icardi'nin attığı gollerle 2-1'lik skorla devirdi. Mücadelede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Icardi, dünya basınının gündemine oturdu. İşte Icardi için atılan manşetler... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri, PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.
Avrupa ve dünya basınında sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Icardi bu kez attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.