Ara transfer öncesi golcü hamlesi! Galatasaray menajeriyle görüştü

Belçika'da gösterdiği müthiş performansın ardından 8 milyon Euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk forvet şu ana kadar Premier Lig'de çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Brighton formasıyla 7 resmi maçta sadece 122 dakika sahada kalabilen Deniz Undav takımına 1 gollük katkı verebildi.