Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayında takviye etmek istediği bölgelerden birisi forvet hattı... Yönetim, sezon başında Benfica'dan çok büyük umutlarla kiralanan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yollarını ayırmayı ciddi şekilde gündemine aldı.
Ara transfer öncesi golcü hamlesi! Galatasaray menajeriyle görüştü
Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, devre arasında da yeni isimleri takıma katmayı planlıyor. Seferovic'ten beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, İsviçreli santrfor ile yolları ayırmayı planlıyor. Cimbom'un gözü ise Brighton forması giyen Deniz Undav ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Takvim'in haberine göre İsviçreli yıldızın ayrılığı durumunda alınabilecek isimleri masaya yatıran teknik direktör Okan Buruk ve futbol komitesinin hazırladığı listenin ilk sırasında Deniz Undav yer alıyor.
Belçika'da gösterdiği müthiş performansın ardından 8 milyon Euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk forvet şu ana kadar Premier Lig'de çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Brighton formasıyla 7 resmi maçta sadece 122 dakika sahada kalabilen Deniz Undav takımına 1 gollük katkı verebildi.