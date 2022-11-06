Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Aslantepe'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbiyi Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu kaleme aldı.
Usta yazar Erman Toroğlu Galatasaray - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi sarı kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, köşesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...
İki takım da iyi başlamadı maça.
Galatasaray daha açık alanda oynadı ama Beşiktaş bundan faydalanamadı.