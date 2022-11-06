Okan hoca ise daha doğru işler yaptı ama Galatasaray maçı bir türlü koparamadığı için çok gerildiler. Galatasaray derbiyi daha farklı kazanacakken ligdeki puanlama yüzünden inanılmaz gerildiler. Çünkü bu maç 3 puanlık maç değildi, 6 puanlık maçtı.