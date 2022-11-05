Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu hedefleyen iki ekibin de tek hedefi 3 puan. Bu sezon öncesinde kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatan Aslan, Florya'da galibiyet için 'tek yürek' oldu.