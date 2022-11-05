Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu hedefleyen iki ekibin de tek hedefi 3 puan. Bu sezon öncesinde kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatan Aslan, Florya'da galibiyet için 'tek yürek' oldu.
Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ligde bu sezon şampiyonluğun iki güçlü adayı, Aslantepe'de kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Okan Buruk, kurmaylarıyla yaptığı analizler sonucunda Beşiktaş'ın artılarını ve eksilerini çıkardı. Tüm bunları videolu şekilde öğrencilerine aktardı. Savunmada ve hücumda neler yapmaları gerektiğini anlattı. Camiaya 3 puan hediye etmeleri gerektiğini söyledi.
SON KONUŞMAYI YAPTI
Okan Buruk mücadele öncesinde öğrencileriyle bir de motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Derbilerin bu sezon bambaşka bir öneme sahip olduğunu hatırlatan genç çalıştırıcı "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkıyoruz. Burada 50 bin taraftarımız bizimle olacak.