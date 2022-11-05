Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den Beşiktaş derbisi paylaşımı! Kylian Mbappe...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada takımının galibiyet gollerini atan Icardi, maçın ardından derbi paylaşımı yaptı. Yıldız futbolcunun paylaşımına PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de yorum yaptı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 01:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022- 01:09