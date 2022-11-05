Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den Beşiktaş derbisi paylaşımı! Kylian Mbappe...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada takımının galibiyet gollerini atan Icardi, maçın ardından derbi paylaşımı yaptı. Yıldız futbolcunun paylaşımına PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de yorum yaptı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 01:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022- 01:09
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada takımının galibiyet gollerini atan Icardi, maçın ardından derbi paylaşımı yaptı. Yıldız futbolcunun paylaşımına PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de yorum yaptı.
Icardi paylaşımına "Harika gece, harika derbi" notunu düştü. Yıldız futbolcu Kylian Mbappe ise paylaşıma, "👏👏👏" yorumunu yaptı.