Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, saha içindeki rekabeti saha dışına da taşıdı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail tartışması!
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışma sürüyor. Sarı lacivertliler ekip, sarı kırmızılılara, "Başakşehir maçında verilmeyen penaltımızı yayınlayacak mısınız?" diye mail attı. Galatasaray da bu maile karşı cevap verdi. İşte detaylar...
İki kulüp arasında hakem kararları üzerinden bir mailleşme yaşandı. İşte detaylar...
Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri bu kez mail yoluyla birbirlerine iğnelemede bulundu.