Galatasaray'da Okan Buruk'un ekibine takviyeler hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray'da sürpriz takviye! Anlaşma sağlandı
Son dakika Galatasaray haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'un ekibini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyete bir takviye daha geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Sargon Duran ve Moritz Volz ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Alman teknik adamla anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın konuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, duran top organizasyonları için kısa süreliğine Avusturyalı Sargon Duran ile çalışmıştı.
Cimbom, geçtiğimiz günlerde de Alman çalıştırıcı Moritz Volz'u Okan Buruk'un teknik heyetine dahil etmişti.