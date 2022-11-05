Galatasaray'da sürpriz takviye! Anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'un ekibini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyete bir takviye daha geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Sargon Duran ve Moritz Volz ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Alman teknik adamla anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın konuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 16:52