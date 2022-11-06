Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira Beşiktaşlı oyunculardan tepki gördü!
Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti. Mücadelenin son anlarında Lucas Torreira'nın kendini yere bırakması tepki çekti. İşte detaylar...
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 18. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Icardi'nin attığı ikinci golle skoru 2-1 yaptı.