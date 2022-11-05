Galatasaray'da flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Prensipte anlaşma sağlandı

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon performansı eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da yönetimin milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmasına varıldığı ifade edildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 16:51