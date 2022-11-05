Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği son buluyor.
Galatasaray'da flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Prensipte anlaşma sağlandı
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon performansı eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da yönetimin milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmasına varıldığı ifade edildi. (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Kerem, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyordu.
Galatasaray ile beraber Kerem, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.