Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini tribünden takip etti. İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Dev derbiyi izleyenler arasında sürpriz bir isim de yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçı stattan takip ederken görüntülendi.

İşte o anlar;









Görüntüler: Beinsports