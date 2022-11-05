Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Jorge Jesus sürprizi!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini tribünden takip etti. İşte o görüntüler...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 21:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022- 21:06
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Dev derbiyi izleyenler arasında sürpriz bir isim de yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçı stattan takip ederken görüntülendi.
İşte o anlar;
Görüntüler: Beinsports
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