Süper Lig'in 13. haftaısnda Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Dev derbi sonrasında sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Sergio Oliveira önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OLIVIERA'NIN SÖZLERİ:

Kendim hakkında değil, tüm takım için konuşacağım. Harika bir maçtı. Taraftarlarımız, kulüpteki arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Bu sadece 3 puan. Şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz. Önemli olan skor değil, 3 puan. Biz sonuna kadar savaşacağız. Fırsatları kaçırabiliriz ama en önemli şey 3 puanı almak.