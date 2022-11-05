Bir yanda Icardi'li, Mata'lı, Mertens'l, Torreira'lı Galatasaray; diğer yanda Şenol Güneş'le müthiş bir hava yakalayan Weghorst'lu, Gedson'lu, Cenk Tosun'lu Beşiktaş... Fotomaç yılın son derbisi öncesi iki takımı analiz etti.
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı istatistik!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası devi bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak zirve hedefini sürdürmek istiyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın öne çıkan istatistikleri...
DEFANSTA ASLAN HÜCUMDA KARTAL
SAVUNMA KARNESİ
Yediği goller
Galatasaray: 0.82
Beşiktaş: 1.33
Top kazanım
Galatasaray: 52.36
Beşiktaş: 51.67
Rakip sahada kazanım
Galatasaray: 13.73
Beşiktaş: 12.33
Araya girme
Galatasaray: 36.27
Beşiktaş: 53.58