Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı istatistik!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası devi bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak zirve hedefini sürdürmek istiyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın öne çıkan istatistikleri...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 06:40