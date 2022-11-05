Galatasaray taraftarından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a: Sıra sende!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar dev derbiden 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi yerinde izleyenlerin arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da vardı. Portekizli çalıştırıcı stattan ayrılırken Galatasaray taraftarları ile karşılaştı. Bir taraftar, aracına binen Jesus'a 'sıra sende' diyerek seslendi. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 01:06