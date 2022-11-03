Sezon başında iddialı bir takım kuran ve sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Moussa Dembele'den transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Moussa Dembele ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligi takımlarından Lyon forması giyen yıldız oyuncudan geleceğine ilişkin açıklama geldi. Dembele, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularına yanıt verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı.
Cimbom, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle kadrosunu daha da güçlendirme hedefinde.