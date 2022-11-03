Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Cimbom'da derbi öncesi ilk 11 de netleşmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar ligde şu ana kadar 21 puan topladı.
Aslan, 11 maçta 6 kez kazandı.