Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Yusuf Demir'den iyi haber!

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 14:15