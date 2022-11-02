Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da artık gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi planını belirledi! "Bu kez amacımıza ulaşacağız"
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi oyun planını belirleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularına "Bu kez amacımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Siyah-beyazlı ekibin, Ümraniyespor karşısında aldığı farklı galibiyet sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un takımına olan güveni tam...