Galatasaray Osame Sahraoui'de ısrarcı! Kulübünden flaş hamle

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Norveç basını, sarı-kırmızılıların, sezon öncesi de gündeme gelen Osame Sahraoui'den vazgeçmediğini yazarken, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Valerenga'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 15:41