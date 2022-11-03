Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, devre arasında yapacağı transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray Osame Sahraoui'de ısrarcı! Kulübünden flaş hamle
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Norveç basını, sarı-kırmızılıların, sezon öncesi de gündeme gelen Osame Sahraoui'den vazgeçmediğini yazarken, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Valerenga'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, forvet bölgesi dışında kanada da takviye yapmak için geceli gündüzlü koşuşturma halinde...
Avrupa medyasında Galatasaray'ın birçok oyuncu ile temasta olduğu yazılırken Norveç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.