Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla sürdürüyor
GALATASARAY HABERLERİ - Şok iddia! "Bazı futbolcular Okan Buruk'un yazışmalarını paylaşıyor"
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcuların teknik direktör Okan Buruk'un WhatsApp grubuna attığı mesajları medya ile paylaştığını söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Salı günü topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.