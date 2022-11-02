GALATASARAY HABERLERİ - Şok iddia! "Bazı futbolcular Okan Buruk'un yazışmalarını paylaşıyor"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcuların teknik direktör Okan Buruk'un WhatsApp grubuna attığı mesajları medya ile paylaştığını söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 15:33