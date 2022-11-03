Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler dev derbiye çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un derbi planı! Beşiktaş'ı böyle devirecek
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Planlarını 3 puan üzerine kuran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk derbi planını belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray ile Beşiktaş, 13. hafta maçında kozlarını paylaşacak.
Zirve iddiasını konuşturmak isteyen iki takım, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.