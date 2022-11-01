GALATASARAY HABERİ: İtalya'dan Mauro Icardi iddiası! Transfer ve ayrılık...

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılara transfer olduktan sonra özel hayatında çalkantılı bir süreç geçiren 29 yaşındaki forvetle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Icardi Inter'e transfer olabilir. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 10:42 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022- 10:44