Karagümrük maçında cezası nedeni ile forma giyemeyen Sacha Boey Galatasaray-Beşiktaş derbisinde formasına kavuşuyor.
Okan Buruk'tan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Fatih Karagümrük'le oynanan maçta forma giyemeyen Sacha Boey'in cezası bitti. Genç oyuncunun geri dönmesiyle beraber teknik direktör Okan Buruk'u tatlı bir sıkıntı bastı. Genç çalıştırıcının sağ bek konusunda kararını henüz vermediği ifade edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 10:30
Ancak bir sıkıntı var…
Fotomaç'ın haberine göre; Sacha Boey'in yokluğunda Leo Dubois üzerine düşen görevi yerine getirdi. Karagümrük maçında Galatasaray'ın en iyileri arasında yer aldı ve bu durum derbisi öncesinde Okan Buruk'un da kafasını karıştırdı.