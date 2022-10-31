Fotomaç'ın haberine göre; Sacha Boey'in yokluğunda Leo Dubois üzerine düşen görevi yerine getirdi. Karagümrük maçında Galatasaray'ın en iyileri arasında yer aldı ve bu durum derbisi öncesinde Okan Buruk'un da kafasını karıştırdı.