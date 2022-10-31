Fotomaç'ın derlediği habere göre özellikle de dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Cimbom deplasmanda 7 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada ligin en başarılı takım oldu. Bu 7 maçın 5'inde kalesini kapatmayı başardı. Yediği gol sayısı 4... Sarı-kırmızılılar geçen sezon 19 deplasmanda 4 galibiyet görmüştü. Önünde yine 11 maçlık bir periyot var ve Beşiktaş derbisiyle 7 maçı Nef Stadı'nda oynayacak.