Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Sezona Okan Buruk ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11 haftalık zorlu periyodu geride bıraktı. 7 maçını deplasmanda oynayan Galatasaray, performansı eleştiri alsa da hanesine 21 puan yazdırmayı başardı.
Galatasaray ligde yeni bir sayfa açıyor! Beşiktaş derbisi ile...
Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, yeni bir sayfa açıyor. Gelecek hafta Beşiktaş'ı evinde kabul edecek olan sarı-kırmızılılar, uzun bir süre İstanbul'dan çıkmasına gerek kalmayacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın derlediği habere göre özellikle de dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Cimbom deplasmanda 7 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada ligin en başarılı takım oldu. Bu 7 maçın 5'inde kalesini kapatmayı başardı. Yediği gol sayısı 4... Sarı-kırmızılılar geçen sezon 19 deplasmanda 4 galibiyet görmüştü. Önünde yine 11 maçlık bir periyot var ve Beşiktaş derbisiyle 7 maçı Nef Stadı'nda oynayacak.