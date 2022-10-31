Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dries Mertens'e dev teklif! Ayrılık...
Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe, Dries Mertens'e talip oldu. Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvetin, sezon sonu için geçerli olan teklife nasıl bakacağı merak konusu. Mertens imzayı atarsa 2 yıl için 6 milyon Euro kazanacak. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.
Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.