Fatih Karagümrük galibiyeti ile havaya giren Galatasaray , gelecek hafta ise Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, bitiricilik konusunda öğrencilerini çalıştırırken, bu bölgede ise çok güvendiği bir isim var: Mauro Icardi. Fanatik'in haberine göre, Buruk, Arjantinli futbolcunun sahada gösterdiği performansın yanı sıra rakibi eksiltip, yıpratmasından ve savaşçı ruhundan bir hayli memnun.