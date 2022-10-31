Fatih Karagümrük galibiyeti ile havaya giren Galatasaray , gelecek hafta ise Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, bitiricilik konusunda öğrencilerini çalıştırırken, bu bölgede ise çok güvendiği bir isim var: Mauro Icardi. Fanatik'in haberine göre, Buruk, Arjantinli futbolcunun sahada gösterdiği performansın yanı sıra rakibi eksiltip, yıpratmasından ve savaşçı ruhundan bir hayli memnun.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mauro Icardi planı! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi öncesi hazırlıklara başlayan teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu mücadeledeki en önemli kozu Mauro Icardi olacak. Başarılı çalıştırıcı, Arjantinli yıldızla ilgili planını hazırladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İnancı tam
Hâl böyle olunca da genç teknik adam, derbide planlarını Icardi'nin üzerine yapıyor. Buruk, 29 yaşındaki forvetin, üçüncü bölgede bol bol topla buluşturulmasını istedi. Icardi'ye özgüven aşılayan Buruk, yıldız golcünün derbinin kilidini çözeceğine inanıyor.
Kerem kulübeye Barış Alper ilk 11'e
Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu, ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 12 maçta 3 gol ve bir asistlik performans sergilerken vasatı aşamadı. Milli futbolcunun, Beşiktaş derbisinde yeniden kulübüye çekileceği öğrenildi. Kerem'in yerine ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması için hazırlıkların yapıldığı bilgisine ulaşıldı.