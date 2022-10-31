Devre arası gelmeden Sarı-Kırmızılılar'da transfer operasyonu şimdiden başladı. Sezon başından beri yabancı kuralı nedeniyle birtürlü ideal 11'ini oynatamayan Aslan, bu doğrultuda yerli rotasyonunu genişletmek istiyor.
Galatasaray'da transfer operasyonu şimdiden başladı! İşte gündemdeki isimler
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda devre arası için transfer operasyonu şimdiden başladı. Cimbom'da öncelik verilen isimler de belli oldu. İşte Galatasaray'ın ilgilendiği isimler... (GS spor haberi)
Süper Lig devi Galatasaray'da transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu.