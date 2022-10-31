Fanatik'in haberine göre; listenin ilk sırasında ise uzun yıllar boyunca Göztepe 'nin formasını giyen sonrasında ise Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar var. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, çok yönlü olması sebebiyle transfer edilmesi isteniyor.