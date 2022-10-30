En çok kurtarış yapan 6 kalecinin 4'ü bu performanslarını Galatasaray'a karşı sergiledi. Otoriteler, Galatasaray forvetlerinin son vuruş konusunda şu ana kadar yetersiz kaldığı görüşünde birleşti. Sarı-Kırmızılılar ligde 14, kupada ise 7 kez fileleri sarstı. Bu gollerin 5'ini Gomis atarken Mertens, Icardi ve Seferovic sadece 1'er gol kaydedebildi.