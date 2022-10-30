Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini aşarak, 12 hafta sonunda ilk kez iki farklı bir galibiyete imza attı. Sarı-Kırmızılılar hücum hattında büyük yıldızlara sahip olmasına rağmen gol konusunda beklentilerin uzağında kaldı.
Galatasaray'da yeni kriz! Herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Karagümrük engelini aştı ve moral buldu. Aslan, 12 hafta sonunda ilk kez iki farklı bir galibiyete imza atarken hücum hattındaki sorunlar ise devam etti. İşte Cimbom'da forvet hattında yaşanan sorun... (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; son oynanan Karagümrük maçında da Mertens, İcardi gibi isimler girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Bir başka yıldız Seferovic de görev aldığı maçlarda beklentileri karşılayamadı.
Karagümrük kalecisi Viviano, kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. İtalyan kaleci maçı tam10 kurtarışla tamamladı.