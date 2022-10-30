Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına damga vuran isim 1 gol ve 1 asistlik performansıyla Emre Taşdemir oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Emre Taşdemir'in sözleşmesinde şaşırtan detay! Garanti para...
Son dakika Galatasaray haberleri: Uzun bir sürenin ardından Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuşan ve 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Emre Taşdemir gündem olmaya devam ediyor. Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ocak 2019'da Emre o dönem formasını giydiği Bursaspor ile ayrılık sürecine başladığında Galatasaray devreye girdi ancak sakatlık geçmişi nedeniyle sarı kırmızılı yönetim çekimser hareket etti.
Hürriyet'in haberine göre; Emre Taşdemir, "Garanti para istemiyorum" dedi ve maç başı ücret karşılığında Galatasaray'la sözleşme imzaladı.