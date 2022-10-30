GALATASARAY HABERLERİ - Emre Taşdemir'in sözleşmesinde şaşırtan detay! Garanti para...

Son dakika Galatasaray haberleri: Uzun bir sürenin ardından Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuşan ve 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Emre Taşdemir gündem olmaya devam ediyor. Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 10:17