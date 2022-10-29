Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük'ü 2-0'la geçti. Maçın ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz'dan flaş değerlendirmeler geldi. Korkmaz, "Okan Buruk'un gözde hamle oyuncusu Barış Alper, Kerem'in yerine oyuna girince hücum organizasyonunda ve tempoda gözle görülür bir toparlanma yaşandı. Unutulmak üzere olan bir isimken ikinci değil, üçüncü bahar fırsatı bulan Emre Taşdemir'in kilidi açan golündeki Rashica asisti çok etkileyiciydi. " dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2022- 08:46 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022- 09:08