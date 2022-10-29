Devrim Özkan ile Lucas Toreira arasında Kastamonuspor maçı sonrası yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira güzel oyuncu Devrim Özkan ile görüntülendi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, güzel oyuncu Devrim Özkan ile görüntülendi. İkilinin fotoğrafı sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 16:57
Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden takip etmişti.
Gol sevincinde kameralara takılan Devrim Özkan çok sıkı bir Galatasaray taraftarı.