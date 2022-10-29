Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Kerem İnan, Arda Turan'ın daha önce ceza yediği bir video görüntüyle ilgili bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan'dan flaş İrfan Can Kahveci tepkisi!
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve GS TV'de yorumculuk yapan Kerem İnan flaş bir açıklamada bulundu. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin, Serdar Aziz'in doğum günü kutlamaları esnasında yayınlanan videosuna tepki gösteren İnan, TFF'ye çağrıda bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 10:01
GS TV'de konuşan Kerem İnan, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç?"
"Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var? Fenerbahçeli futbolcuya neden yok?"