GALATASARAY HABERLERİ | Torreira'nın kırmızı kart pozisyonunda Muslera detayı! Okan Buruk...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray Karagümrük'ü Emre Taşdemir ve Mata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda maçın kırlma anı ise Adnan'ın Torreira'ya yaptığı hareketin ardından Muslera'nın Okan Buruk'un yanına koşarak pozisyona itiraz etmesini istediği anlar oldu. Uruguaylı file bekçisi itiraz etseydi sarı kart görebilir ve derbide forma giyemecekti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2022- 10:11