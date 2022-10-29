VAR SONRASI KIRMIZI KART
33'üncü dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Adnan Uğurun Toreira'nın ayak bileğine yaptığı müdahalesi sonucu hakem avantajı oynattı.
VAR SONRASI KIRMIZI KART
33'üncü dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Adnan Uğurun Toreira'nın ayak bileğine yaptığı müdahalesi sonucu hakem avantajı oynattı.
Oyun durunca Adnan Uğur'a sarı kart veren hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi.
MUSLERA'NIN OKAN BURUK'A KOŞMA NEDENİ
Milliyet'in haberine göre Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında olan Muslera, 33. dakikada Lucas Torreira'ya yapılan faulün kırmızı kart olduğunu düşündü.
Fernando Muslera, hakem yerine Okan Buruk'un yanına gitti. Tecrübeli eldiven, teknik adamına pozisyona itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.
Yoğun itirazların ardından ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Bahattin Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.
Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.