BEŞİKTAŞ

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı;

Beşiktaşımıza gönül vermiş taraftarlarımıza ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür ve hür vatandaşlarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

119 yıllık geçmişi ile ülkemizin en köklü spor kulübü olarak, 29 Ekim'de çok başka bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Bu gurur ve mutluluk bize, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten miras... Atamızın bize çizdiği yoldan yürümenin gururu...

Bu gurura, Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak 20 yaşımızdan bu yana Ata'mızın izinde olmanın, Cumhuriyetin yılmaz takipçisi olmanın hatta Cumhuriyet ile bir olarak biz "Cumhuriyetiz" demenin gururu ekleniyor. Coşkumuz büyüyor, içimizden taşıyor. 20 yaşımızdan beri Cumhuriyetiz.

Bu coşkun duygularımla tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyorum.

Yaşasın Cumhuriyet...