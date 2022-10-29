Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi yerinde durmuyor! Yine tatile çıktı
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den transfer ettiği yıldız futbolcu Mauro Icardi, performansından çok özel hayatıyla konuşuluyor. Son olarak ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen Arjantinli yıldız, maçın ardından ertesi gün uçakta bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 15:58
Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
3 hafta sonra galibiyetle yeniden tanışan Galatasaray, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.