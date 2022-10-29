GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi yerinde durmuyor! Yine tatile çıktı

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den transfer ettiği yıldız futbolcu Mauro Icardi, performansından çok özel hayatıyla konuşuluyor. Son olarak ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen Arjantinli yıldız, maçın ardından ertesi gün uçakta bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2022- 15:58