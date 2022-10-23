GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Muslera'nın veliahtını buldu!
Galatasaray'da yeni kaleci arayışları başladı. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yaşını düşünen sarı-kırmızılı ekip, kaleyi yeni bir isme emanet etmek istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede kalenin Fernando Muslera'ya devredilmesi bekleniyor. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Galatasaray'ın Empoli'de forma giyen Gugliemlo Vicario'yu istediğini yazdı. Haberde Cimbom'un 26 yaşındaki kaleciyi kulübün efsane ismi Muslera sonrası için düşündüğü belirtildi. Vicario bu sezon 10 maçta forma giydi. 11 gol yedi.